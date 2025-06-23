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Антон Миранчук: если бы не верил, что «Сьон» может стать трамплином, не перешёл бы

Антон Миранчук: если бы не верил, что «Сьон» может стать трамплином, не перешёл бы
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Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук высказался о возможном переходе в более сильный европейский клуб.

— Президент «Сьона» говорил, что рекомендует вас в «Марсель», в другие французские и итальянские клубы. Льстит такое отношение? Верите, что «Сьон» может стать трамплином в дальнейшей карьере?
— Конечно, если бы не верил, думаю, не совершил бы такого перехода. Что касается отношения, не скажу, что оно льстит. Скорее, в этом есть какая-то логика. Если всё получится, вообще будет замечательно. Но я далеко не смотрю и стараюсь жить в моменте, здесь и сейчас.

— Рассматриваете в будущем возвращение в российский чемпионат?
— Сложно об этом говорить. Будет повод — будет пища для размышлений. Сейчас не могу ничего сказать, — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и оформил три результативные передачи. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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