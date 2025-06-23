«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по количеству созданных голевых моментов. На счету сине-бело-голубых 261 такой момент, реализация составила 22%. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Поднялись в высший российский дивизион «Балтика» и «Торпедо».