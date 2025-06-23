Защитник «Зенита» Волков высказался о своём возвращении после травмы

Защитник «Зенита» Сергей Волков высказался о возвращении в общую группу после травмы. Он пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за повреждения. При этом Волков перешёл в стан сине-бело-голубых лишь прошлым летом.

— Лично для себя скажу, что к полю привыкнуть сложно. Я же до этого долгое время не тренировался с командой, поэтому нужно к полю привыкнуть и скоростям.

— В конце прошлого сезона вы немножко подбирались к общей группе. Как всё это происходило и когда почувствовали себя на 100% готовым?

— На 100%, конечно, я себя не почувствовал, потому что не участвовал в официальных играх с командой. Где-то попадал в заявку в последних играх и сыграл за «Зенит-2». В принципе, чувствовал себя неплохо. Сейчас тренируюсь без всяких проблем.

— Когда возвращаешься после такой травмы, говорят, что психологически тяжело, чтобы не бояться. Психологический барьер преодолели?

— Если честно, у меня никакого барьера не было. Самое главное, когда не чувствуешь боли, тебя ничего не беспокоит. Как будто ничего и не было, поэтому без проблем, — цитирует Волкова официальный сайт «Зенита».