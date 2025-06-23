28-летний крайний нападающий Брайан Мансилья поделился эмоциями от перехода в «Ахмат». Аргентинец подписал с клубом трёхлетний контракт.

«Очень рад переходу, потому что долго ждал, когда смогу присоединиться к команде. Слышал только хорошее о нашем клубе. Сюда также перешёл мой давний друг по «Оренбургу» Максим Сидоров, поэтому я абсолютно спокоен. Рад находиться на тренировках, работать с командой. Уверен, нас ждут яркие победы», — приводит слова Мансильи пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Аргентинский футболист выступал в составе «Оренбурга» с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб.

В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.