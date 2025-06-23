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Медведев: наш футбол отличается от топ-лиг Европы, но он вниз не скатился

Медведев: наш футбол отличается от топ-лиг Европы, но он вниз не скатился
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Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил уровень российского футбола. Функционер отметил, что РПЛ отличается от европейских топ-чемпионатов, но по качеству и содержанию российский футбол «не скатился вниз».

«На каком месте в Европе находится чемпионат России прямо сейчас? Я думаю, формальные рейтинги сейчас абсолютно неприменимы. А по качеству и содержанию наш футбол никуда вниз не скатился. Пускай он отличается от пяти ведущих европейских чемпионатов, но чемпионат у нас сложный, здесь тяжелее забивать из-за того, что многие команды играют в оборонительный футбол. В европейских чемпионатах команды нижней части таблицы выходят на поле, а их болельщики и владельцы заставляют играть, поэтому там так много голов забивается. Тем наш чемпионат и интереснее. Да, вот он такой, поэтому у нас есть много интересных игроков», — цитирует Медведева Odds.

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