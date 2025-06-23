«Факел» — команда с самой низкой реализацией голевых моментов в прошлом сезоне РПЛ

Воронежский «Факел» является командой с самой низкой реализацией голевых моментов в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. Так, игроки «Факела» создали 110 голевых моментов, реализация составила всего 13%. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков, и вылетел в Мелбет Первую лигу напрямую вместе с «Оренбургом». Чемпионом страны стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Поднялись в высший российский дивизион калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».