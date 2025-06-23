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Антон Миранчук: в РПЛ «Сьон» боролся бы за шестое-седьмое место

Антон Миранчук: в РПЛ «Сьон» боролся бы за шестое-седьмое место
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Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук предположил, как мог бы швейцарский клуб выступить в Российской Премьер-Лиге, а также ответил на вопрос, потянули ли бы игроки национальной команды уровень его нынешнего клуба.

— Любой футболист сборной России потянул бы уровень «Сьона»?
— Думаю, да. Наверное, если брать топ-6 команд чемпионата Швейцарии, которые участвуют в еврокубках, то у них действительно неплохой уровень. Если туда попадёт молодой футболист, то это было бы для него тоже плюсом, особенно если знать, как там могут продавать ребят, которые себя хорошо проявляют.

— На бумаге, если бы «Сьон» участвовал в чемпионате России, он боролся бы за чемпионство?
— Сложно сказать. Наверное, боролся бы за шестое-седьмое место, — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и оформил три результативные передачи. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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