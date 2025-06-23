Карпин объяснил, почему футболом в России занимаются больше людей, чем хоккеем

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил, почему в стране футболом занимаются больше людей, чем хоккеем. При этом он ушёл от ответа на вопрос, какой спорт в России является национальным.

— Есть небольшой спор между любителями спорта. Кто-то говорит, что хоккей — наш национальный вид спорта. Кто-то — футбол.

— Не очень понимаю, что значит национальный вид спорта. Для этого есть всякие опросы, показатели, цифры и данные. Футболом занимаются больше, чем хоккеем, просто потому, что для хоккея нужно больше. Нужны коньки, нужна амуниция, нужен лёд, нужна площадка. Это стоит дороже, чем какой-то пустырь или поле, допустим, школьное. Футбол более доступный, скажем так. Нужны ворота — два дерева, нужен мяч. Для хоккея нужно намного больше всего. Можно говорить что угодно, но футболом занимаются больше. А какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить, — цитирует Валерия Карпина информационное агентство ТАСС.