Карпин: в РПЛ крен идёт почему-то, что иностранный тренер лучше, чем российский

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о большом количестве иностранных специалистов в Российской Премьер-Лиге.

— Вы, кстати, за то, чтобы именно российские тренеры возглавляли клубы в России? Есть разные мнения на этот счёт, кто-то за иностранных специалистов, кто-то – наоборот.

— За то, чтобы тренировали хорошие тренеры. Неважно откуда. Но крен идёт почему-то, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский. Почему-то, — приводит слова Валерия Карпина ТАСС.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.