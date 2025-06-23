В РФС определили, чем оправдан и полезен паспорт болельщика

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, чем полезен паспорт болельщика, известный как Fan ID. Система с использованием паспорта болельщика была введена в эксплуатацию на матчах РПЛ в 2022-м. Во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018 паспорт болельщика также использовался на российских стадионах.

«Считаю, что система идентификации болельщиков принесла большую пользу. Действительно, у клубов появляется необходимость приведения арен в соответствие с требованиями безопасности. Это крайне важно в нынешних реалиях, и экономить на этом не нужно. Вопрос исключительно в планировании сроков реконструкции устаревших арен. Не нужно откладывать всё на последний момент, как это сделал в минувшем сезоне новороссийский «Черноморец», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». Для «быков» этот титул оказался первым в истории клуба. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», отставший от чёрно-зелёных на одно очко, а тройку лидеров замкнул ЦСКА.