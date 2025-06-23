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«Урал» продлил контракт с защитником Артёмом Маминым

«Урал» продлил контракт с защитником Артёмом Маминым
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«Урал» объявил о продлении контракта со своим защитником Артёмом Маминым. Прежнее соглашение сторон было рассчитано до лета 2025 года, срок нового контракта не уточняется.

«Желаем центральному защитнику и, что особенно приятно, уроженцу Екатеринбурга успешного продолжения карьеры в родном клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне Мамин сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных встречах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответном матче со счётом 2:0 и победили по сумме двух встреч — 3:2.

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