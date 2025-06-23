«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Сперцяна — Transfer Feed

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает Transfer Feed, интерес к полузащитнику сборной Армении проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». По данным источника, клубы изучают возможность подписания воспитанника «быков».

Сообщается, что англичане видят в Сперцяне потенциальную замену португальцу Бруну Фернандешу, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии. Сделка, однако, выглядит трудноосуществимой из-за сложности прямого перехода из России в Англию.

Напомним, летом 2024 года из «Краснодара» в «ПСЖ» перебрался голкипер сборной России Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила € 20 млн.