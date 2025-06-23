Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Сперцяна — Transfer Feed

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Сперцяна — Transfer Feed
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает Transfer Feed, интерес к полузащитнику сборной Армении проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». По данным источника, клубы изучают возможность подписания воспитанника «быков».

Сообщается, что англичане видят в Сперцяне потенциальную замену португальцу Бруну Фернандешу, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии. Сделка, однако, выглядит трудноосуществимой из-за сложности прямого перехода из России в Англию.

Напомним, летом 2024 года из «Краснодара» в «ПСЖ» перебрался голкипер сборной России Матвей Сафонов. Сумма трансфера составила € 20 млн.

Материалы по теме
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android