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Александр Мостовой оценил перспективы Ивана Сергеева в «Спартаке»

Александр Мостовой оценил перспективы Ивана Сергеева в «Спартаке»
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский «Спартак».

«Говорили же, что Сергеев в «Динамо» переходит. Понятно, что им и «Спартаку» нужен нападающий. Сергеев в «Крыльях» забивал. В «Зените» не смог закрепиться, стать основным. А что для «Спартака», что для «Динамо» Сергеев — нормальное подкрепление», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось об интересе к экс-форварду «Зенита» со стороны московского «Динамо», По данным СМИ, «Спартак» перебил предложение бело-голубых по игроку, предложив бо́льшую сумму за трансфер.

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