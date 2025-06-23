Александр Мостовой оценил перспективы Ивана Сергеева в «Спартаке»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский «Спартак».

«Говорили же, что Сергеев в «Динамо» переходит. Понятно, что им и «Спартаку» нужен нападающий. Сергеев в «Крыльях» забивал. В «Зените» не смог закрепиться, стать основным. А что для «Спартака», что для «Динамо» Сергеев — нормальное подкрепление», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось об интересе к экс-форварду «Зенита» со стороны московского «Динамо», По данным СМИ, «Спартак» перебил предложение бело-голубых по игроку, предложив бо́льшую сумму за трансфер.