Главный тренер «Атлетико» высказался о предстоящем матче с «Ботафого» на КЧМ-2025

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 3-го тура клубного чемпионата мира по футболу 2025 года с бразильским «Ботафого». Встреча состоится сегодня, 23 июня, в 22:00 мск.

«Важнее всего игра. Нам нужно показывать свою игру, ведь до этого мы были не в лучшей форме. Например, в матче с «ПСЖ». Если нам придётся защищаться, мы будем защищаться. Если нам придётся атаковать, мы будем атаковать», — приводит слова Симеоне Marca.

В матче 1-го тура клубного чемпионата мира «Атлетико» проиграл французскому «ПСЖ» со счётом 0:4. Во второй встрече «матрасники» одержали победу над американским клубом «Сиэтл Саундерс» — 3:1.