Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Атлетико» высказался о предстоящем матче с «Ботафого» на КЧМ-2025

Главный тренер «Атлетико» высказался о предстоящем матче с «Ботафого» на КЧМ-2025
Комментарии

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 3-го тура клубного чемпионата мира по футболу 2025 года с бразильским «Ботафого». Встреча состоится сегодня, 23 июня, в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важнее всего игра. Нам нужно показывать свою игру, ведь до этого мы были не в лучшей форме. Например, в матче с «ПСЖ». Если нам придётся защищаться, мы будем защищаться. Если нам придётся атаковать, мы будем атаковать», — приводит слова Симеоне Marca.

В матче 1-го тура клубного чемпионата мира «Атлетико» проиграл французскому «ПСЖ» со счётом 0:4. Во второй встрече «матрасники» одержали победу над американским клубом «Сиэтл Саундерс» — 3:1.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
Материалы по теме
Диего Симеоне высказался о шансах «Атлетико» на выход из группы на КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android