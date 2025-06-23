«Мы все хотим одного — праздновать новый титул». Фабио Челестини познакомился с ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини провёл первую встречу с составом команды. Швейцарский специалист, о переходе которого из «Базеля» было объявлено 20 июня, рассказал, как видит свою работу с игроками армейцев.

«Всем добрый день. Мне больше нравится работать чем говорить, поэтому будет не много слов. Я вас немного знаю как игроков, но для меня самое главное понимать, кто вы как люди. Моя работа состоит в том, чтобы вам помогать. Вы в своей работе отдаётесь полностью. Единственное, о чём я вас прошу, когда вы выходите на поле – отдавать всё. С момента, когда вы полностью отдаётесь на поле, ваша ошибка – моя ошибка. Мы будем работать на 200%, чтобы вам помочь. Потому что вы хотите того же, чего хотим мы – праздновать новый титул», – cказал Челестини в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

В прошедшем сезоне Фабио Челестини выиграл чемпионат Швейцарии с отрывом в 10 очков от пришедшего вторым «Серветта».