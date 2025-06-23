Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА поделился кадрами с первой тренировки под руководством нового тренера Челестини

ЦСКА поделился кадрами с первой тренировки под руководством нового тренера Челестини
Комментарии

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини провёл первую тренировку в московском клубе. Кадрами с тренировки поделилась пресс-служба армейцев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Перед началом работы швейцарский специалист пообщался с командой. Сообщается, что участие в тренировке также приняли футболисты молодёжной команды красно-синих.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Материалы по теме
Новый тренер ЦСКА — автор аномального чемпионства в Швейцарии! Кто такой Фабио Челестини
Новый тренер ЦСКА — автор аномального чемпионства в Швейцарии! Кто такой Фабио Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android