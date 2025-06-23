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Спортдиректор «Филадельфии Юнион» заявил, что клубу предлагали Томаса Мюллера

Спортдиректор «Филадельфии Юнион» заявил, что клубу предлагали Томаса Мюллера
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Спортивный директор американского клуба «Филадельфия Юнион» Эрнст Таннер высказался относительно возможного подписания атакующего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера.

«Мне также предлагали Томаса Мюллера. У меня до сих пор хорошие отношения с его агентами. Но для нас это абсолютно нереальная сделка с финансовой стороны. Мы — клуб, который занимается развитием игроков и ежегодно имеет второй наименьший бюджет в лиге.

Кроме того, нужно учитывать и команду: если кто-то вдруг начинает зарабатывать значительно больше других, возникает вопрос — а зачем тогда все остальные здесь? Такой большой игрок, как Томас Мюллер, должен перейти в соответствующий клуб. Это могли бы быть команды из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или «Интер Майами» с Лионелем Месси.

«Лос-Анджелес» — это клуб-партнёр «Баварии». Я был бы удивлён, если бы он не перешёл именно туда», — приводит слова Таннера Sky Sport Germany.

Напомним, 35-летний немецкий футболист покинет «Баварию» свободным агентом после завершения выступлений команды на клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в США с 15 июня по 13 июля.

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