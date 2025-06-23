Спортдиректор «Филадельфии Юнион» заявил, что клубу предлагали Томаса Мюллера

Спортивный директор американского клуба «Филадельфия Юнион» Эрнст Таннер высказался относительно возможного подписания атакующего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера.

«Мне также предлагали Томаса Мюллера. У меня до сих пор хорошие отношения с его агентами. Но для нас это абсолютно нереальная сделка с финансовой стороны. Мы — клуб, который занимается развитием игроков и ежегодно имеет второй наименьший бюджет в лиге.

Кроме того, нужно учитывать и команду: если кто-то вдруг начинает зарабатывать значительно больше других, возникает вопрос — а зачем тогда все остальные здесь? Такой большой игрок, как Томас Мюллер, должен перейти в соответствующий клуб. Это могли бы быть команды из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или «Интер Майами» с Лионелем Месси.

«Лос-Анджелес» — это клуб-партнёр «Баварии». Я был бы удивлён, если бы он не перешёл именно туда», — приводит слова Таннера Sky Sport Germany.

Напомним, 35-летний немецкий футболист покинет «Баварию» свободным агентом после завершения выступлений команды на клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в США с 15 июня по 13 июля.