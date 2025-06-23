Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: Сергеев — очень хороший нападающий, будет однозначным усилением для «Спартака»

Кечинов: Сергеев — очень хороший нападающий, будет однозначным усилением для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в стан красно-белых.

«Я считаю Сергеева очень хорошим нападающим для РПЛ. Это забивной и мастеровитый футболист. Если он окажется в «Спартаке», это будет однозначным усилением. В «Зените» у него было мало игровой практики, но, когда он появлялся на поле, от Сергеева всегда исходила опасность у чужих ворот. Из-за малой игровой практики он перешёл в «Крылья Советов», однако и там он здорово играл и забивал. Своей игрой Сергеев доказывает, что является нападающим очень приличного уровня», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Интерес к форварду сборной России приписывают московским «Динамо» и «Спартаку». По данным СМИ, красно-белые сделали более привлекательное предложение «Крыльям Советов» за трансфер Сергеева.

Материалы по теме
«Краснодар» укрепил оборону, «Локо» — атаку. Главные трансферы недели в РПЛ
«Краснодар» укрепил оборону, «Локо» — атаку. Главные трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android