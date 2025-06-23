Кечинов: Сергеев — очень хороший нападающий, будет однозначным усилением для «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в стан красно-белых.

«Я считаю Сергеева очень хорошим нападающим для РПЛ. Это забивной и мастеровитый футболист. Если он окажется в «Спартаке», это будет однозначным усилением. В «Зените» у него было мало игровой практики, но, когда он появлялся на поле, от Сергеева всегда исходила опасность у чужих ворот. Из-за малой игровой практики он перешёл в «Крылья Советов», однако и там он здорово играл и забивал. Своей игрой Сергеев доказывает, что является нападающим очень приличного уровня», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Интерес к форварду сборной России приписывают московским «Динамо» и «Спартаку». По данным СМИ, красно-белые сделали более привлекательное предложение «Крыльям Советов» за трансфер Сергеева.