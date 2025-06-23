Валерий Карпин высказался на тему возможного переезда Батракова в Европу

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, стоит ли нападающему «Локомотива» Алексею Батракову переходить в европейские клубы. Карпин подчеркнул трудности, с которыми может столкнуться молодой игрок.

«Говорить, что у этого [игрока] данные есть – данные есть у многих. Как они смогут там адаптироваться к другому чемпионату, к другой стране, к другому языку, к другим требованиям — большой вопрос. Чисто визуально здесь он, может быть, звезда, дальше уехал туда, на одном языке не говорит с партнёрами по команде, тренера не понимает, потому что язык не учил, или выучил, но требования не проходит. Либо организм не выдерживает. Здесь миллион факторов. Либо да, либо нет», – приводит слова тренера ТАСС.

В минувшем сезоне 20-летний Батраков выходил на поле в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав семь результативных передач. Кроме этого, нападающий победил в голосовании «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» от «Чемпионата».