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Футболисты «Спартака» прибыли в Тарасовку перед началом летнего тренировочного сбора

Футболисты «Спартака» прибыли в Тарасовку перед началом летнего тренировочного сбора
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Футболисты московского «Спартака» вышли из отпуска. Пресс-служба красно-белых в официальном телеграм-канале команды поделилась кадрами с прибытия игроков на базу в Тарасовке, где подопечные Деяна Станковича проведут первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Главный тренер команды Станкович также приехал на базу. Напомним, в мае «Спартак» объявил о продлении контракта с сербским специалистом до лета 2027 года.

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Минувший сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 57 очков в 30 турах. В Фонбет Кубке России красно-белые уступили «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

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