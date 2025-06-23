Главный тренер «Атлетико» высоко оценил «Ботафого» перед очной встречей на КЧМ-2025

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высоко оценил своего соперника, бразильский «Ботафого», накануне матча 3-го тура клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между командами. Встреча состоится сегодня, 23 июня, в 22:00 мск.

«Наш соперник — чемпион Либертадорес, тот, кто победил «ПСЖ». Соперник, который навяжет свою игру, как они это делают в своём чемпионате. Они знают, когда нужно атаковать, когда — нет, тогда им приходится защищаться. Перед нами стоит более сложная задача: нам предстоит встретиться с отличной командой», — приводит слова Симеоне Marca.

На данный момент бразильцы лидируют в группе с шестью очками в двух играх. «ПСЖ» идёт на втором месте с тремя очками, «Атлетико» (три очка) – на третьем. У «Сиэтла» нет очков.