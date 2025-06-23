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Главный тренер «Атлетико» высоко оценил «Ботафого» перед очной встречей на КЧМ-2025

Главный тренер «Атлетико» высоко оценил «Ботафого» перед очной встречей на КЧМ-2025
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Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высоко оценил своего соперника, бразильский «Ботафого», накануне матча 3-го тура клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между командами. Встреча состоится сегодня, 23 июня, в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш соперник — чемпион Либертадорес, тот, кто победил «ПСЖ». Соперник, который навяжет свою игру, как они это делают в своём чемпионате. Они знают, когда нужно атаковать, когда — нет, тогда им приходится защищаться. Перед нами стоит более сложная задача: нам предстоит встретиться с отличной командой», — приводит слова Симеоне Marca.

На данный момент бразильцы лидируют в группе с шестью очками в двух играх. «ПСЖ» идёт на втором месте с тремя очками, «Атлетико» (три очка) – на третьем. У «Сиэтла» нет очков.

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Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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