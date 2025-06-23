Эдуард Мор: Сергеев — хороший футболист, но не для стартового состава «Спартака»

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в стан красно-белых.

«Сергеев — хороший футболист. Они с Заболотным равноценны для того, чтобы в «Спартаке» выйти с замены и помочь команде. Но тогда нужно брать кого-то одного. Они сопоставимы по уровню, брать обоих нет никакого смысла. «Спартаку» не помешает нападающий с российским паспортом, который будет выходить на замену. Опять же, если брать кого-то одного, то для обоймы нормально. Это не для стартового состава, а для выхода на замену», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Интерес к форварду сборной России приписывают московским «Динамо» и «Спартаку». По данным СМИ, красно-белые сделали более привлекательное предложение «Крыльям Советов» за трансфер Сергеева.