«Атлетико» Мадрид — «Ботафого»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встретятся испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом (Кульякан, Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«Ботафого» после двух туров лидирует в группе с шестью очками. У «Атлетико» и «ПСЖ» — по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0. Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.