«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кристиан Гарай (Чили). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров группу B с шестью очками возглавляет «Ботафого». «ПСЖ» набрал три очка и располагается на втором месте. Столько же очков у «Атлетико», занимающего третью строчку. «Сиэтл Саундерс» идёт четвёртым с нулём очков в двух матчах.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.