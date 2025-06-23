«Сочи» объявил о подписании полузащитника

Полузащитник Александр Осипов перешёл в «Сочи», о чём официально объявила пресс-служба клуба. Игрок будет выступать в Российской Премьер-Лиге под 34-с номером.

Осипов, ранее выступавший за «Балтику», играл в составе калининградской команды с 2022 года. За это время полузащитник с клубом дважды поднимался в РПЛ и доходил до Суперфинала Фонбет Кубка России.

«Сочи» под руководством Роберта Морено поднялся в РПЛ благодаря победе в стыковых встречах над «Пари НН» с общим счётом 4:3. Стоит отметить, что главный тренер пропустил ответный матч с командой из Нижнего Новгорода. Клуб с юга страны сыграет свою первую встречу сезона-2025/2026 в чемпионате России с «Локомотивом».