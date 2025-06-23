Антон Миранчук сравнил цены в Швейцарии и России

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук высказался о ценах в Швейцарии и сравнил их с российскими.

— В целом Швейцария — дорогая. Так как Франция рядом, я знаю, что многие даже ездят туда закупать продукты на неделю. Даже если сравнивать с московскими ценами, намного больше, постоянно этому удивляешься, везде ценник х2.

— Ваш брат Алексей как-то говорил, что в Америке при покупке телевизора была очень дорогая и долгая доставка. Вы с ним сравниваете нюансы жизни в Швейцарии и США?

— Естественно, делимся. И понимаем, что и Швейцария, и Америка в целом — дорогие страны для жизни, — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и оформил три результативные передачи. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.