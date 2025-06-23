Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирослав Ромащенко высказался о назначении на пост главного тренера «Урала»

Мирослав Ромащенко высказался о назначении на пост главного тренера «Урала»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал своё назначение в клуб. О начале сотрудничества с белорусским специалистом екатеринбургский клуб объявил сегодня, 23 июня.

«Я очень рад находиться в футбольном клубе «Урал». Теперь — в качестве главного тренера. Цель перед командой стоит та же, что была в прошлом сезоне. Она одна — это возвращение команды в Премьер-Лигу. Я абсолютно уверен, что вместе с штабом, со всеми игроками мы приложим все силы, чтобы клуб двигался в нужном нам направлении. И чтобы наши преданные болельщики всегда имели повод для радости», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы Ромащенко в качестве главного тренера оставался грозненский «Ахмат». Конец минувшего сезона «Урал» провёл под управлением 34-летнего исполняющего обязанности главного тренера Олега Шатова.

Материалы по теме
Сегодня «Уралу» нечего делать в РПЛ. «Ахмат» с Ташуевым организованнее
Сегодня «Уралу» нечего делать в РПЛ. «Ахмат» с Ташуевым организованнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android