Мирослав Ромащенко высказался о назначении на пост главного тренера «Урала»

Новый главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал своё назначение в клуб. О начале сотрудничества с белорусским специалистом екатеринбургский клуб объявил сегодня, 23 июня.

«Я очень рад находиться в футбольном клубе «Урал». Теперь — в качестве главного тренера. Цель перед командой стоит та же, что была в прошлом сезоне. Она одна — это возвращение команды в Премьер-Лигу. Я абсолютно уверен, что вместе с штабом, со всеми игроками мы приложим все силы, чтобы клуб двигался в нужном нам направлении. И чтобы наши преданные болельщики всегда имели повод для радости», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы Ромащенко в качестве главного тренера оставался грозненский «Ахмат». Конец минувшего сезона «Урал» провёл под управлением 34-летнего исполняющего обязанности главного тренера Олега Шатова.