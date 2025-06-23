Главный тренер «Урала» Ромащенко: у нас очень мало времени, команде нужно усиление

Новый главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался об усилении команды в летнее трансферное окно.

— У нас был такой долгий фундаментальный разговор с президентом «Урала». Мы обговаривали различные ситуации. В том числе это связано и с усилением команды.

— Ожидаете серьёзного усиления?

— Я высказывал свою точку зрения. Сейчас мы в такой ситуации, где от нас ушли несколько игроков, а времени у нас совсем мало — «Урал» позже всех начнёт подготовку к сезону. Сейчас мы отстаём от наших конкурентов на трансферном рынке. В связи с этим нам нужно сделать очень обдуманные шаги, максимально правильно подобрать точечное усиление — нужных и качественных игроков, — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О начале сотрудничества с белорусским специалистом екатеринбургский клуб объявил сегодня, 23 июня. Последним местом работы Ромащенко в качестве главного тренера оставался грозненский «Ахмат».