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Мор: происходящее в российском футболе бьёт по имиджу, РФС нужно взяться за голову

Мор: происходящее в российском футболе бьёт по имиджу, РФС нужно взяться за голову
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Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о ситуациях, произошедших с российскими клубами в последнее время, в частности с «Химками» и «Черноморцем», не прошедшими лицензирование для выступления в РПЛ, и «Торпедо», чей владелец был арестован.

«В российском футболе – скандал на скандале. И все клубы мне не чужие. Я играл и в «Химках», и в «Торпедо», и в «Черноморце». Я переживаю за все эти клубы, в отличие от некоторых футболистов, и желаю им всего хорошего. Для меня отдельная боль, что не стало «Химок», а у «Торпедо» такие проблемы. А в Новороссийске очень любят «Черноморец». То, что я удручён всем этим, будет очень мягко сказано. Всё это сказывается на российском футболе, это бьёт по имиджу. Нас и так не пускают в международные соревнования, а у нас ещё такие проблемы. В наше время такое просто недопустимо. РФС Нужно взяться за голову и не допускать такого. Всё это очень плохо», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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