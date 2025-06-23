«Акрон» объявил о трансфере нового голкипера

Состав тольяттинского «Акрона» пополнил российский голкипер Виталий Гудиев. Сезон-2024/2025 вратарь провёл в составе воронежского «Факела». Как сообщает пресс-служба тольяттинцев, с Гудиевым был подписан контракт на три года.

«Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что добавит нам вариативности в начале атаки», — приводит слова спортивного директора команды Антона Чистякова телеграм-канал «Акрона».

В минувшем сезоне Виталий Гудиев принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. На счету 30-летнего вратаря шесть «сухих» встреч.