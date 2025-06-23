Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал о сходстве клубного чемпионата мира с турнирами сборных

Гвардиола рассказал о сходстве клубного чемпионата мира с турнирами сборных
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ювентусом» на групповом этапе клубного чемпионата мира сравнил проходящий турнир с играми национальных команд и отметил важность победы над командой из Турина.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы говорили об этом, о соревновании из семи игр, таких как чемпионат мира или чемпионат Европы, Кубок Америки, где тактика относительно важна, но не так сильно.

Они [«Ювентус»], возможно, играют лучше нас, но теперь, если мы хотим финишировать первыми, нам нужно победить итальянскую команду. Если нет и мы будем вторыми, посмотрим, с кем мы сыграем в следующем раунде», – приводит слова испанца официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ювентусом» пройдет 26 июня на стадионе «Кэмпинг Уорлд» во Флориде. Команды лидируют в группе G после двух туров клубного чемпионата мира. При этом «Ювентус» занимает первую строчку благодаря большему количеству забитых мячей, разгромив «Видад» и «Аль-Айн» с общим счётом 9:1. «Манчестер Сити» обыграл эти команды со счётом 2:0 и 6:0.

Турнирная таблица клубного чемпионата мира
Расписание клубного чемпионата мира
Материалы по теме
«Ман Сити» и «Ювентус» греют интерес перед очной встречей: экспресс на КЧМ-2025
«Ман Сити» и «Ювентус» греют интерес перед очной встречей: экспресс на КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android