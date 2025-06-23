Гвардиола рассказал о сходстве клубного чемпионата мира с турнирами сборных

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ювентусом» на групповом этапе клубного чемпионата мира сравнил проходящий турнир с играми национальных команд и отметил важность победы над командой из Турина.

«Мы говорили об этом, о соревновании из семи игр, таких как чемпионат мира или чемпионат Европы, Кубок Америки, где тактика относительно важна, но не так сильно.

Они [«Ювентус»], возможно, играют лучше нас, но теперь, если мы хотим финишировать первыми, нам нужно победить итальянскую команду. Если нет и мы будем вторыми, посмотрим, с кем мы сыграем в следующем раунде», – приводит слова испанца официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ювентусом» пройдет 26 июня на стадионе «Кэмпинг Уорлд» во Флориде. Команды лидируют в группе G после двух туров клубного чемпионата мира. При этом «Ювентус» занимает первую строчку благодаря большему количеству забитых мячей, разгромив «Видад» и «Аль-Айн» с общим счётом 9:1. «Манчестер Сити» обыграл эти команды со счётом 2:0 и 6:0.