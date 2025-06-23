Новичок АПЛ «Лидс» объявил о подписании экс-защитника московского ЦСКА Яки Бийола

Словенский защитник «Удинезе» Яка Бийол стал игроком «Лидса». Об этом информирует пресс-служба английской команды на официальном сайте. О сумме сделки не сообщается, но контракт с 26-летним футболистом подписан на пять лет.

Бийол выступал за «Удинезе» с 2022 года, когда перешёл из московского ЦСКА. В составе итальянской команды защитник в 95 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. За ЦСКА Бийол провёл 96 встреч, забил семь голов и отдал весь голевых передач. Также футболист выступал за немецкий «Ганновер» и словенские клубы «Рудар» и «Браво».

С 2018 года участвует в матчах за основную сборную Словении, за которую успел отыграть 63 встречи.