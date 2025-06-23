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Исполком РФС рекомендовал исключить «Химки» из состава организации

Исполком РФС рекомендовал исключить «Химки» из состава организации
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В понедельник, 23 июня, состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение рекомендовать конференции организации исключить из членов РФС подмосковные «Химки».

Также конференции рекомендовано исключить из членов РФС клуб «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) и принять в состав в качестве юридического лица махачкалинское «Динамо». Вся информация об этом содержится на официальном сайте РФС.

Напомним, 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба в его нынешнем виде. Ранее красно-чёрные не смогли из-за финансовых проблем оформить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. Сообщалось, что клуб начал процедуру банкротства. В сезоне-2024/2025 подмосковная команда финишировала в РПЛ на 12-м месте, набрав 29 очков в 30 матчах.

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