Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу Карраскаля

«Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу Карраскаля
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский «Фламенго» не оставляет попыток приобрести полузащитника московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля. Переговоры между клубами продолжаются. Стороны никак не могут прийти к консенсусу в вопросе трансферной стоимости футболиста, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ходом переговоров.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач). Также в карьере Карраскаля были «Ривер Плейт» (Аргентина), «Карпаты» (Украина), «Севилья Атлетико» (Испания), «Мильонариос» (Колумбия).

С 2022 года вызывается в основную сборную Колумбии, в составе которой принял участие в 19 встречах.

Материалы по теме
Карраскаль перейдёт во «Фламенго» за € 12,5+1,5 млн во время клубного ЧМ — Eu Sou Flamengo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android