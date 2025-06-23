«Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу Карраскаля

Бразильский «Фламенго» не оставляет попыток приобрести полузащитника московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля. Переговоры между клубами продолжаются. Стороны никак не могут прийти к консенсусу в вопросе трансферной стоимости футболиста, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ходом переговоров.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач). Также в карьере Карраскаля были «Ривер Плейт» (Аргентина), «Карпаты» (Украина), «Севилья Атлетико» (Испания), «Мильонариос» (Колумбия).

С 2022 года вызывается в основную сборную Колумбии, в составе которой принял участие в 19 встречах.