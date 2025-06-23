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Испания U19 победила Германию в матче с 11- голами и вышла в финал чемпионата Европы

Испания U19 победила Германию в матче с 11- голами и вышла в финал чемпионата Европы
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Завершился матч 1/2 финала чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года между национальными командами Испании и Германии. Игра проходила на стадионе «Аркул де Триумф» (Бухарест, Румыния). В качестве главного арбитра встречи выступал Лотар Дхондт из Бельгии. Победу в добавленное время одержали испанские футболисты со счётом 6:5.

U19 ЧЕ-2025 . 1/2 финала
23 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
Испания U19
Окончен
6 : 5
ДВ
Германия U19
0:1 Моэрстедт – 28'     1:1 Гарсия – 61'     1:2 Эль Мала – 78'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Гарсия – 90+5'     3:3 Куенка – 90+9'     4:3 Маркес – 97'     4:4 Моэрстедт – 104'     4:5 Моэрстедт – 107'     5:5 Вирхили – 113'     6:5 Гарсия – 119'    

В составе сборной Испании голами отметились Пабло Гарсия, оформивший покер, Томас Маркес и Хан Вирхили. За Германию забитые мячи на свой счёт записали Макс Моэрстедт (трижды), Саид Эль Мала. а также испанский защитник Андрес Куенка, который забил в свои ворота.

Таким образом, Испания вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Нидерланды — Румыния. Напомним, испанская сборная является действующим чемпионом Европы до 19 лет.

Календарь чемпионата Европы U19
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