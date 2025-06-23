Испания U19 победила Германию в матче с 11- голами и вышла в финал чемпионата Европы

Завершился матч 1/2 финала чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года между национальными командами Испании и Германии. Игра проходила на стадионе «Аркул де Триумф» (Бухарест, Румыния). В качестве главного арбитра встречи выступал Лотар Дхондт из Бельгии. Победу в добавленное время одержали испанские футболисты со счётом 6:5.

В составе сборной Испании голами отметились Пабло Гарсия, оформивший покер, Томас Маркес и Хан Вирхили. За Германию забитые мячи на свой счёт записали Макс Моэрстедт (трижды), Саид Эль Мала. а также испанский защитник Андрес Куенка, который забил в свои ворота.

Таким образом, Испания вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Нидерланды — Румыния. Напомним, испанская сборная является действующим чемпионом Европы до 19 лет.