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Продажа Милича в «Партизан» — первый международный трансфер «Черноморца» за 25 лет

Продажа Милича в «Партизан» — первый международный трансфер «Черноморца» за 25 лет
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Новороссийский «Черноморец» объявил о переходе черногорского защитника Стефана Милича в «Партизан». Данный трансфер стал для клуба первой продажей футболиста в иностранную команду за 25 лет. О заключении сделки сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Черноморца».

Последним из «Черноморца» в зарубежный клуб уезжал голкипер Максим Левицкий. Экс-вратарь сборной Украины перебрался во французский «Сент-Этьен» в июле 2000 года. Сумма сделки составила € 850 тыс.

Стефан Милич защищал цвета «Черноморца» с января 2025 года. Защитник перешёл в зимнее трансферное окно из черногорского клуба «Дечич» в статусе свободного агента. Во второй половине сезона-2024/2025 на его счету 12 матчей в Мелбет Первой лиге.

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