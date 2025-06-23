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Карпин считает, что не нужно закрывать Месси в возможном матче России с Аргентиной

Карпин считает, что не нужно закрывать Месси в возможном матче России с Аргентиной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, будет ли он ставить команде задачу закрыть Лионеля Месси в матче с Аргентиной.

«Если это [матч] случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании. Никто не знает, как закрыть топового Месси. При чём здесь Осипенко? А может, и не надо (закрывать Месси. – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Карпина ТАСС.

Ранее появлялась информация о возможности проведения встречи между сборными России и Аргентины, но Российский футбольный союз не подтвердил её. Планируется, что сборная России сыграет осенью шесть матчей, о чём говорил глава РФС Максим Митрофанов.

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