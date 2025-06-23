Защитник «Реала» Гарсия — о 3:1 с «Пачукой»: эти первые три очка придадут нам уверенности

Защитник мадридского «Реала» Франсиско Гарсия высказался о победе своей команды над «Пачукой» (3:1) во встрече группового этапа клубного чемпионата мира.

«Это был тяжёлый матч, особенно когда нас оставили вдесятером, что немного изменило наш план. Но я думаю, что это отражает то, что мы всегда намеревались делать: отдавать лучшее нашим товарищам по команде, стараться держаться вместе и действовать в унисон. Это первые три очка, и они придают нам уверенности в том, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

Напомним, на седьмой минуте игры красную карточку получил защитник «сливочных» Рауль Асенсио. «Реал» набрал четыре очка после двух туров и занимает первое место в группе H. Следующий матч команда проведёт 27 июня с «Зальцбургом».