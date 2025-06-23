Станислав Черчесов посетил тренировочный сбор «Акрона»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировочную базу в «Рублёво», где тольяттинский «Акрон» проводит подготовку к новому сезону Российской Премьер-Лиги. Видео с Черчесовым на стадионе было опубликовано в телеграм-канале «Акрона».

Во время визита на тренировочную базу Станислав Черчесов встретился с главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым.

«Какие гости на нашем матче! Станислав Черчесов — на трибунах «Рублёво» сегодня. Приятно видеть таких легенд», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

В товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону «Акрон» одержал победу над клубом «Знамя Труда». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Заура Тедеева.