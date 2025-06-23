Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов посетил тренировочный сбор «Акрона»

Станислав Черчесов посетил тренировочный сбор «Акрона»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировочную базу в «Рублёво», где тольяттинский «Акрон» проводит подготовку к новому сезону Российской Премьер-Лиги. Видео с Черчесовым на стадионе было опубликовано в телеграм-канале «Акрона».

Во время визита на тренировочную базу Станислав Черчесов встретился с главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым.

«Какие гости на нашем матче! Станислав Черчесов — на трибунах «Рублёво» сегодня. Приятно видеть таких легенд», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

В товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону «Акрон» одержал победу над клубом «Знамя Труда». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Заура Тедеева.

Материалы по теме
Запредельное количество проблем у клубов РПЛ! Трансферный бан, уголовное дело, поиск арены
Запредельное количество проблем у клубов РПЛ! Трансферный бан, уголовное дело, поиск арены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android