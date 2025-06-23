«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ

Сегодня, 23 июня, состоится матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кристиан Гарай (Чили). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Сиэтл Саундерс»: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия.

После двух туров группу B с шестью очками возглавляет «Ботафого». «ПСЖ» набрал три очка и располагается на втором месте. Столько же очков у «Атлетико», занимающего третью строчку. «Сиэтл Саундерс» идёт четвёртым с нулём очков в двух матчах.