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Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кристиан Гарай (Чили). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Сиэтл Саундерс»: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия.

После двух туров группу B с шестью очками возглавляет «Ботафого». «ПСЖ» набрал три очка и располагается на втором месте. Столько же очков у «Атлетико», занимающего третью строчку. «Сиэтл Саундерс» идёт четвёртым с нулём очков в двух матчах.

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