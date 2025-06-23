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Московский «Спартак» объявил о назначении нового сербского тренера

Московский «Спартак» объявил о назначении нового сербского тренера
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45-летний сербский тренер Ненад Джорджевич стал новым тренером московского «Спартака». О заключении контракта со специалистом было объявлено на официальном сайте красно-белых.

Ненад Джорджевич станет частью штаба главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Отмечается, что у бывшего защитника сборных Югославии и Сербии и Черногории есть тренерская лицензия УЕФА А, а в данный момент специалист проходит обучение на категорию УЕФА Pro.

С лета 2023 года Ненад Джорджевич работал ассистентом главного тренера в «Аль-Васле» из ОАЭ. За это время дубайский клуб выиграл чемпионат и Президентский кубок страны.

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