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Женская сборная России сыграет с Сербией

Женская сборная России сыграет с Сербией
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Женская сборная России объявила о проведении товарищеского матча со сборной Сербии. Россиянки отправятся в Белград, где 1 июля сыграют на стадионе Спортцентра Футбольного союза Сербии в Стара-Пазове. Главный тренер национальной команды Юрий Красножан считает, что игра с соперником такого уровня поможет понять, в каком состоянии находятся его подопечные.

«Сборная Сербии нам достаточно хорошо знакома: встречались с ними на сборах в Турции в феврале 2021 года и дважды – в Сербии в ноябре 2022 года. Это опытная сборная, которая сейчас на подъёме. Неслучайно сербки в Лиге наций пробились из непростой группы Лиги Б в Лигу А, опередив такие крепкие сборные, как Финляндия, Венгрия и Беларусь. Матч с таким соперником поможет более точно определить текущее состояние нашей команды», – приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Последний раз женские сборные России и Сербии играли две встречи в ноябре 2022 года. В первой российские спортсменки уступили 0:1, но через три дня победили со счётом 1:0.

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