«Факел» объявил о переходе лучшего ассистента Первой лиги в сезоне-2024/2025

Нападающий Мераби Уридия стал игроком «Факела», сообщает пресс-служба воронежского клуба в телеграм-канале. Стороны подписали долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне 32-летний форвард оказался лучшим ассистентом Мелбет Первой лиги в составе «Черноморца». Уридия отдал девять голевых передач и забил семь мячей в 34 матчах первенства.

Также футболист выступал за «Рубин», «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру». Всего за карьеру игрок провёл в Первой лиге 243 встречи, забил 59 мячей и сделал 31 голевую передачу.

Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков, и вылетел в Мелбет Первую лигу напрямую вместе с «Оренбургом».