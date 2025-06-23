Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Okko Виноградов: вряд ли «Интер Майами» и «Палмейрас» хотят попасть на «ПСЖ»

Комментатор Okko Виноградов: вряд ли «Интер Майами» и «Палмейрас» хотят попасть на «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Никита Виноградов поделился ожиданиями от матча 3-го тура клубного чемпионата мира между «Интер Майами» и «Палмейрасом». Встреча пройдёт в ночь на 24 июня в 4:00 мск. Команды сыграют на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Многое будет зависеть от группы B, потому что на второе место может выйти «ПСЖ». Вряд ли «Интер Майами» и «Палмейрас» захотят попасть на победителя Лиги чемпионов. Возможно, мы увидим игру в поддавки, а ещё есть фактор того, что обе команды устраивает ничья. Многие говорят, что может быть договорной матч, но я в это не верю. Если команды будут стараться не попасть на «ПСЖ», есть шанс, что они в принципе не выйдут из группы при определённых обстоятельствах.

Эта встреча покрыта пеленой загадочности, таинственности и всего непонятного. Кажется, что «Палмейрасу» будет попроще, привычнее, потому что «Интер» станет владеть мячом с глубиной атак в лице Бускетса и Месси. Однако у «Палмейраса» будет пространство на чужой половине, матч «Интер Майами» с «Порту» показал, что команда допускает моменты у своих ворот. Тем более под вопросом участие двух защитников «Интер Майами» — Вейгандта и Фрэя, и без того у команды будет не совсем крепкая оборона.

«Палмейрасу» будет попроще, но «Интер Майами» с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой может решить на индивидуальном мастерстве», — сказал Виноградов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья
Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android