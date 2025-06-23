Комментатор Okko Виноградов: вряд ли «Интер Майами» и «Палмейрас» хотят попасть на «ПСЖ»

Комментатор Okko Никита Виноградов поделился ожиданиями от матча 3-го тура клубного чемпионата мира между «Интер Майами» и «Палмейрасом». Встреча пройдёт в ночь на 24 июня в 4:00 мск. Команды сыграют на стадионе «Хард Рок» в Майами.

«Многое будет зависеть от группы B, потому что на второе место может выйти «ПСЖ». Вряд ли «Интер Майами» и «Палмейрас» захотят попасть на победителя Лиги чемпионов. Возможно, мы увидим игру в поддавки, а ещё есть фактор того, что обе команды устраивает ничья. Многие говорят, что может быть договорной матч, но я в это не верю. Если команды будут стараться не попасть на «ПСЖ», есть шанс, что они в принципе не выйдут из группы при определённых обстоятельствах.

Эта встреча покрыта пеленой загадочности, таинственности и всего непонятного. Кажется, что «Палмейрасу» будет попроще, привычнее, потому что «Интер» станет владеть мячом с глубиной атак в лице Бускетса и Месси. Однако у «Палмейраса» будет пространство на чужой половине, матч «Интер Майами» с «Порту» показал, что команда допускает моменты у своих ворот. Тем более под вопросом участие двух защитников «Интер Майами» — Вейгандта и Фрэя, и без того у команды будет не совсем крепкая оборона.

«Палмейрасу» будет попроще, но «Интер Майами» с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой может решить на индивидуальном мастерстве», — сказал Виноградов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».