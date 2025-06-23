Комментатор Okko Лионель Абба подвёл итоги противостояния «Интера» и «Уравы» на КЧМ-2025

Комментатор Окко Лионель Абба поделился мыслями о прошедшем противостоянии итальянского «Интера» и японского «Урава Ред Даймондс» (2:1) в матче 2-го тура клубного чемпионата мира 2025 года.

«Интер» провёл хорошую встречу с «Монтерреем», создавал моменты и должен был побеждать. Думаю, и в матче с «Уравой» мало у кого были сомнения, что «Интер» уверенно разберётся с соперником. Но клуб, неплохо начавший встречу и создавший суперопасный момент, пропустил. Выяснилось, что у «Интера» не очень богатая фантазия в плане игры в атаке: в первом тайме пытались добиться результата за счёт навесов, однако ничего не получалось, только Лаутаро попал в перекладину. А так – клуб просто владел мячом, а «Урава» спокойно оборонялась.

У японской команды фантастические болельщики, которые на протяжении всей встречи в красных цветах прыгали и скакали. Это лучший игрок этого матча, 12-й, даже 23-й, получается. У «Уравы» потрясающие фанаты, она оборонялась, но у неё не такие большие ресурсы, чтобы играть с «Интером» на равных баш на баш. Оборонялись как могли, быстро забили и держались во втором тайме.

Киву в перерыве сделал замены, чтобы поменять игру, однако, на самом деле, тактически она никак не поменялась. Ничем новым «Интер» защитников соперника не удивил. Продолжались навесы, подачи, центральные защитники «Уравы» действовали хорошо, отбивали, но потом наступила 78-я минута, угловой, и Лаутаро в фантастическом прыжке сделал счёт 1:1. «Интер» добавил, а точнее, продолжил заниматься тем, чем занимался весь матч. В концовке на добивании сыграл Карбони, у которого до этого была серьёзная травма.

«Интер» выиграл, но, если клубу будут противостоять команды с такой крепкой и плотной обороной, у него появятся проблемы. Пока не видно, за счёт чего Киву будет строить новый «Интер». Итальянцы набрали четыре очка, и скорее всего, окажутся в плей-офф КЧМ», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».