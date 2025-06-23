Погба — о бане за допинг: просил «Ювентус» о помощи, но меня не поддержали, это поразило

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба выразил недовольство отношением туринского клуба к нему после дисквалификации.

«Я просил «Ювентус» о помощи – в кавычках. О том, чтобы, например, мне делали массаж или предоставили тренера по физподготовке, раз я был частью команды. У меня было на это право.

Давайте скажем так: меня не поддержали, и меня это поразило. Я не понимал, почему так происходит. Я думал, что борюсь с антидопинговым агентством, но не с «Ювентусом», – приводит слова Погба La Gazzetta dello Sport со ссылкой на TF1.

Футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, однако отстранение сократили до 18 месяцев – он уже отбыл его. На данный момент француз находится в статусе свободного агента.