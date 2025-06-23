Делап рассказал, что Коул Палмер помог ему перейти в «Челси»

Нападающий «Челси» Лиам Делап, перешедший из «Ипсвича» в лондонский клуб в начале июня, рассказал, что советовался с полузащитником Коулом Палмером при выборе нового клуба.

«Да, я немного поговорил с ним [Коулом Палмером]. Спросил его о том, о чём мне нужно было спросить. В конечном счёте это было моё решение, поэтому я просто хочу, чтобы у меня в голове было ясно. [Я знаю его] с 15 лет, мы вместе играли в «Сити». У нас с ним хорошие отношения, поэтому было приятно увидеть знакомое лицо.

На это влияет так много факторов. У меня хорошие отношения с тренером. Я знаю, как он играет. Я уже играл в этой системе. Знаю многих игроков здесь и знаю, каким они видят будущее клуба. Вот что меня воодушевило», – приводит слова Делапа ESPN.

Лиам Делап и Коул Палмер вместе находились в «Манчестер Сити» с 2019 по 2023 год. В прошедшем сезоне английский нападающий забил 12 голов в 37 матчах АПЛ.