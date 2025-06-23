«Атлетико» Мадрид — «Ботафого»: в первом тайме счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречаются испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды играют на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом (Кульякан, Мексика). В первом тайме команды не отметились забитыми голами, счёт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«Ботафого» после двух туров лидирует в группе с шестью очками. У «Атлетико» и «ПСЖ» — по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0. Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.