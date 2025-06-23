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Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Атлетико» Мадрид — «Ботафого»: в первом тайме счёт не открыт

«Атлетико» Мадрид — «Ботафого»: в первом тайме счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречаются испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды играют на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом (Кульякан, Мексика). В первом тайме команды не отметились забитыми голами, счёт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    

«Ботафого» после двух туров лидирует в группе с шестью очками. У «Атлетико» и «ПСЖ» — по три очка. У «Сиэтл Саундерс» — 0. Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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