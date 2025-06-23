Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанат пришёл на трибуну «Реала» в футболке «Барселоны» на КЧМ и получил банкой по голове

Фанат пришёл на трибуну «Реала» в футболке «Барселоны» на КЧМ и получил банкой по голове
Комментарии

Поклонник каталонской «Барселоны» получил банкой по голове во время матча 2-го тура клубного чемпионата мира между между «Реалом» и «Пачукой» (3:1). Болельщик пришёл на трибуну с фанатами «Королевского клуба» в футболке сине-гранатовых.

Соседи по трибуне не оценили перформанс зрителя, который записывал реакцию сектора на фронтальную камеру. После непродолжительного свиста в адрес болельщика ему в голову прилетела алюминиевая банка.

После двух туров мадридский «Реал» возглавляет группу H с четырьмя очками в активе. В заключительном туре подопечные Хаби Алонсо встретятся с клубом «Ред Булл Зальцбург». Игра пройдёт в пятницу, 27 июня.

Материалы по теме
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android