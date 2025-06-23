Фанат пришёл на трибуну «Реала» в футболке «Барселоны» на КЧМ и получил банкой по голове

Поклонник каталонской «Барселоны» получил банкой по голове во время матча 2-го тура клубного чемпионата мира между между «Реалом» и «Пачукой» (3:1). Болельщик пришёл на трибуну с фанатами «Королевского клуба» в футболке сине-гранатовых.

Соседи по трибуне не оценили перформанс зрителя, который записывал реакцию сектора на фронтальную камеру. После непродолжительного свиста в адрес болельщика ему в голову прилетела алюминиевая банка.

После двух туров мадридский «Реал» возглавляет группу H с четырьмя очками в активе. В заключительном туре подопечные Хаби Алонсо встретятся с клубом «Ред Булл Зальцбург». Игра пройдёт в пятницу, 27 июня.