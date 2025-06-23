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В «Крыльях Советов» анонсировали уход Ивана Сергеева из клуба

В «Крыльях Советов» анонсировали уход Ивана Сергеева из клуба
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что нападающий самарской команды Иван Сергеев не появится на летних сборах и в ближайшее время перейдёт в другой клуб

— Иван Сергеев останется в «Крыльях Советов»?
— Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить. Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.

У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

— Нам Ивана Сергеева даже не ждать на сборах «Крыльев Советов»?
— Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право. Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать, — сказал Яковлев в эфире «Матч Премьер».

Интерес к форварду сборной России приписывают московским «Динамо» и «Спартаку». По данным СМИ, красно-белые сделали более привлекательное предложение «Крыльям Советов» за трансфер Сергеева.

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